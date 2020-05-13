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СМИ: Эмин разводится с женой

СМИ: Эмин разводится с женой
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сам певец уклонился от прямого заявления

Популярный певец Эмин Агаларов решил развестись со своей супругой моделью Аленой Гавриловой. Об этом сообщают СМИ, однако сам артист ничего однозначного не сказал.

Сегодня на станице певца в социальной сети появилась настораживающая публикация. Он разместил фотографию с собственной свадьбы и сопроводил ее подписью, в которой намекнул на расставание с избранницей.

"Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе", – написал звездный исполнитель в "Инстаграм".


Обычно такими словами звездные, да и не только, пары предваряют заявление о разводе. Однако певец уклонился от прямого сообщения о грядущем разрыве, так что публика пока ожидает официального комментария.

Примечательно, что сама супруга, по всей видимости, о разладе в своей семье тоже узнала из СМИ. В сториз на своей странице в "Инстаграм" модель опубликовала пост со словами "Дайте мне время прийти в себя! Мне очень больно и тяжело!". К чему относится этот призыв с точностью утверждать невозможно, но скорее всего – это реакция девушки на заявление Эмина.

Напомним, Эмин и Алена поженились в 2018 году, вскоре на свет появилась их дочь. О необычном имени малышки ранее рассказывало "Утро".

Ольга ФЕДОРОВА

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