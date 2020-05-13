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Умер известный певец

Умер известный певец
Фото: pixabay.com
Знаменитый французский баритон ушел из жизни в 95 лет

Печальную новость СМИ сообщили в среду, 13 мая. Габриэль Бакье скончался на 96 году жизни, пишет France Presse. Он был одним из известнейших оперных певцов Франции второй половины 20 века. Он не дожил до дня рождения буквально несколько дней – артист отметил бы свой праздник 17 мая.

Причины и обстоятельства смерти звезды пока неизвестны, как и дата и место его похорон.

Певец выступал в опере Сан-Франциско, Парижской опере и других крупнейших музыкальных площадках, был солистом театра Ла Монне в Брюсселе.

Карьеру Бакье завершил еще в 1994 году, лишь изредка после этого появляясь перед публикой с камерными произведениями.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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