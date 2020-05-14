У известного актера и его жены 10 лет не было детей

Борис Токарев и Людмила Гладунко отпраздновали золотую свадьбу – артисты женаты уже 50 лет. Звезда фильма "А зори здесь тихие" рассказал, почему в первые десять лет брака у них с женой не было детей и как появился на свет их сын Степан.

Актеры познакомились на съемках картины "Где ты теперь, Максим?", когда им было всего по 14 лет, вспоминает Токарев. После окончания театрального института влюбленные поженились, однако обзаводиться наследниками актеры не торопились, несмотря на вопросы родственников.

Токарев хотел сначала реализовать себя в профессии, к тому же они с женой постоянно снимались, рассказал актер в эфире программы "Судьба человека". Именно поэтому решение о ребенке было осознанным, и, по словам Людмилы, день рождения сына стал самым счастливым в жизни звезд.

Однако Степан появился на свет раньше срока на две недели, признается Токарев. Гладунко позволила себе выпить немного алкоголя в гостях, откуда ее срочно повезли в роддом. Тогда, по словам актера, они еще не знали, что вино – мощный стимулятор. Артист очень волновался, когда жена была в больнице, пока ему, наконец, не позвонили, чтобы сообщить радостную новость.