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Изолировался в хрущевке: сын легендарной американской певицы застрял в России

Изолировался в хрущевке: сын легендарной американской певицы застрял в России
Элла Фицджеральд. Фото: Allstar / Globe Photos / ZUMA Press / www.globallookpress.com/
Музыкант проводит карантин в Ярославле

Приемный сын Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший застрял в России из-за коронавируса. Музыканту приходится коротать дни в хрущевке в Ярославле. Оставаться в нашей стране ему придется как минимум до 21 мая из-за ограничений, которые ввели власти на фоне пандемии. Обратных билетов у сына легендарной певицы нет.

"Ситуация складывается так, что я должен оставаться в России минимум до 21 мая", – рассказал он в беседе с журналистом и радиоведущим Борисом Барабановым.

По словам Брауна-младшего, здесь он был в туре с "русскими друзьями Стасом и Вадимом". Планировалось, что музыкант пробудет в России 28 дней. Кстати, в нашу страну с концертами он приезжает уже в третий раз.

Отметим, что из России Рэй рвется сейчас вовсе не в США, а на Украину. Там живет его супруга.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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