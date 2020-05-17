У юмориста подозревают коронавирус

Артист "Кривого зеркала" Михаил Вашуков поведал, что находится дома, а не в больнице, как ранее сообщили СМИ. Также юморист опроверг информацию о том, что у него поражена большая часть легких.

Вашуков рассказал изданию "Подъем", что он сидит дома на самоизоляции. Артист сдал тест на COVID-19 и ждет результатов.

О том, что Вашуков попал в больницу, написал телеканал РЕН ТВ. В материале говорилось, что юморист якобы находится в тяжелом состоянии.