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Артист "Кривого зеркала" раскрыл правду о госпитализации

У юмориста подозревают коронавирус

Артист "Кривого зеркала" Михаил Вашуков поведал, что находится дома, а не в больнице, как ранее сообщили СМИ. Также юморист опроверг информацию о том, что у него поражена большая часть легких. 

Вашуков рассказал изданию "Подъем", что он сидит дома на самоизоляции. Артист сдал тест на COVID-19 и ждет результатов.

О том, что Вашуков попал в больницу, написал телеканал РЕН ТВ. В материале говорилось, что юморист якобы находится в тяжелом состоянии. 

Полина ИВАНОВА

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