Умер знаменитый актер
В Лос-Анджелесе скончался знаменитый американский актер Фред Уиллард. Эту трагическую новость сообщил журналистам агент артиста Майкл Айзенштадт.
Информацию о смерти подтвердила и дочь Уилларда Хоуп. Она рассказала изданию The Hollywood Reporter, что отец до самой смерти продолжал трудиться. Уилларда не стало по естественным причинам.
Актер стал известным на весь мир благодаря ролям в фильмах "Американский пирог: Свадьба" и "Свадебный переполох". Однако в его фильмографии более 200 ролей в картинах и сериалах. Уиллард появлялся в таких популярных лентах, как "Нервы на пределе" и "Третий акт", а также в сериалах "Касл", "Друзья" и "Американская семейка". Артиста четыре раза номинировали на премию "Эмми", но Уиллард не забрал домой ни одну статуэтку. Впрочем, комик был обладателем других американских телепремий, например, American Comedy Award.
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