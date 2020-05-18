Артисту было 72 года

Запомнившийся зрителям своей ролью в культовом фильме "Лицо со шрамом" американский актер Джино Сильва ушел из жизни.

Известный артист умер в возрасте 72 лет, передает издание The Hollywood Reporter. Родные актера сообщили, что он скончался еще 9 мая, однако ранее они не заявляли прессе о случившемся. Смерть наступила из-за осложнений лобно-височной деменции.

Роль в фильме "Лицо со шрамом" открыла артисту путь на звездный олимп. В легендарной киноленте он сыграл гангстера по прозвищу Череп. Именно его герой в конце фильма убивает наркобарона Тони Монтану, которого играл Аль Пачино.



Как напоминает RT, Джино Сильва также сыграл в таких кинокартинах, как "Малхолланд Драйв", "Пьяный рассвет", "Парк Юрского периода: Затерянный мир", и многих телесериалах.