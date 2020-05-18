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Артиста Большого театра обманули мошенники

Музыкант потерял около 8,5 тысяч рублей

Артем Руденко в начале мая решил купить себе камеру по объявлению в интернете. Однако продавец, получив деньги, товар не отдал.

Как стало известно журналистам, артист Большого театра перевел на банковский счет мошенника 8,5 тыс. руб., а после должен был получить технику.

Только после перевода продавец перестал отвечать музыканту. Товара Руденко так и не дождался. По факту произошедшего, как уточняет "МК", начато расследование.

Дарья ПЕТРОВА

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