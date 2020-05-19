Рядом с артистом нашли тело его девушки

Американский актер Грегори Тайри Бойс, запомнившийся зрителям по роли в популярной телесаге "Сумерки", умер. Об этом сообщили СМИ.



О трагическом событии пока известно немного. Тело 30-летнего актера обнаружили после анонимного звонка в полицию. Полицейские оперативно отреагировали на обращение и прибыли в квартиру звезды.

Дома у актера нашли мертвой и его девушку. По предварительным данным, гибель молодой пары не связана с криминалом, но о причинах трагедии пока не сообщается, пишет издание Reviewjournal. У молодого человека осталась десятилетняя дочь Алайя.

Грегори Бойс лишь однажды снимался в кино. Но роль в культовом фильме "Сумерки" мгновенно сделала его знаменитым. Именно его герой управлял машиной, которая едва не сбила главную героиню телесаги Беллу. По сюжету, только вмешательство ее будущего возлюбленного вампира Эдварда спасло девушку от гибели.