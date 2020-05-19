Анита Цой уверяет, что после видео ее кот не пострадал

Новый скандал разгорелся с участием Аниты Цой. Правозащитники обвинили певицу в живодерстве после опубликованного ею видео с котом. На нападки звезда ответила на своей странице в "Инстаграм".

Анита Цой записала девятиминутный ролик, в котором подробно прокомментировала ситуацию. По словам артистки, она не ожидала, что позитивное светлое видео, на котором она подбрасывает своего любимца, вызовет такую волну негатива. Именно поэтому проснувшись утром, певица не сразу поняла, откуда под ее постом столько комментариев.

Исполнительница хита "Небо" объяснила, что животных она очень любит и они окружали ее всегда. В доказательство Цой показала несколько архивных видео, на которых она играет со своими питомцами: собаками и кошками, в том числе и подобранными ею на улице. Она добавила, что помимо всего прочего, занималась конным спортом.

Несмотря на поток упреков, обрушившихся на звезду, она поблагодарила всех неравнодушных к животным – тех, кто любит их и сразу же бросился защищать. Однако знаменитая певица попросила также не забывать и о любви к людям, призвала своих подписчиков к доброте и пониманию.

Видео, после которого Аниту Цой затравили за плохое обращение с животными, звезда опубликовала накануне. Его героем стал кот Дымок, который приземлился на лапы после того, как певица не поймала его в воздухе. "Анита, это же живое существо, что Вы делаете?", "Ну разве так можно, ума что ли нет", – написали ей в комментариях.