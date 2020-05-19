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Нищета и доска вместо стола: что стало с известной советской актрисой

Нищета и доска вместо стола: что стало с известной советской актрисой
Кадр из "Воскресенье, половина седьмого" (1988)
Звезда "Механика Гаврилова" рассказала о голоде после ухода со сцены

Заслуженная артистка России Наталья Назарова живет затворницей в старой однокомнатной квартире. О том, как сложилась ее жизнь после увольнения из театра, откровенно рассказала сама советская звезда.

Наталья Назарова, которая когда-то играла в кино вместе с Людмилой Гурченко, сейчас живет в полном одиночестве на окраине Москвы. В квартире отклеиваются обои, холодильник пустует, а ест заслуженная артистка на гладильной доске, потому что стол завален вещами.

Соседи актрисы обеспокоились, что Наталья может стать жертвой черных риелторов, и обратились за помощью к журналистам. Назарова согласилась рассказать о своей жизни в программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

В 1970-1980 гг. она была одной из самых популярных актрис театра и кино. Наибольшую известность артистка получила благодаря картинам "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Любимая женщина механика Гаврилова".

Однако все изменилось в 1989-м году. Назарова была на самом пике карьеры, когда на нее напали, ударив по голове. Звезда пролежала в больнице почти год, а врачи, по ее словам, диагностировали шизофрению.

Тогда и закончилась ее карьера в театре – Назарову буквально выжили оттуда. Коллеги резали ее обувь, забирали часы и не давали выходить на сцену. Актриса в тот момент жила вместе с мамой в полной нищете. Денег на еду не хватало, и советской звезде приходилось стоять на рынке, чтобы прокормить себя с матерью.

Назарова призналась, что сейчас родственники не отвечают на ее звонки. Детей же у нее не было из-за преданности театру.

Карина СИРАЗОВА

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