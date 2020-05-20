Наследнику популярной телеведущей было 52 года

В жизни Светланы Моргуновой произошло страшное событие – умер ее сын Максим. Как сообщил брат скончавшегося Илья Свиридов, тест на COVID-19 у наследника народной артистки был положительный.

Семья Максима Моргунова написала в социальной сети, что он работал в майские праздники – делал телемост к 9 Мая. Тогда и произошел контакт с зараженным.

На следующий день мужчине пришел положительный тест на коронавирус, а 19 мая он скончался. Температура у Моргунова была высокая, но родственника знаменитости не госпитализировали. В день смерти Максим просто перестал выходить на связь.

"В 21:00 спасатели вскрыли закрытую квартиру и констатировали смерть", – уточняет Илья Свиридов в "Фейсбук".

По его словам, у сына Светланы Моргуновой не было никаких хронический заболеваний, он был здоровым сильным, однако болезнь убила его быстро и неожиданно.

Светлана Моргунова знакома зрителям по программам "Время", "Голубой огонек" и другим. В 2000-м году она получила звание народной артистки РФ.