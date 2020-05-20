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Умерла российская актриса

Режиссера не стало на 82-м году жизни

Скончалась заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован. Эту трагическую новость сообщил журналистам представитель Московского драматического театра "Человек", который и основала артистка. 

Как пишет РИА "Новости", дату и места похорон объявят позже. При этом источник не назвал причину смерти режиссера.

Рошкован окончила студию Московского театра имени Ленинского комсомола, после которой получила режиссерское образование. Несколько лет она играла не сцене и ставила собственные постановки.

В 1974-м Рошкован стала художественным руководителем театра "Человек". Последние годы работала как заслуженный президент храма Мельпомены, в котором играли многие знаменитые актеры, например, Валерий Гаркалин. 

Полина ИВАНОВА

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