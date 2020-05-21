Трагедия произошла, когда подросток гостил у бабушки

Сын актрисы Юлии Дробот погиб в ночь на 21 мая. По предварительным данным, 15-летний подросток выпал из окна. Об этом сообщают СМИ.



Журналистам удалось выяснить, что за два дня до трагедии сын актрисы и его двоюродный брат приехали в гости к бабушке. Все время подросток якобы вел себя странно и чересчур нервно, что удивило даже его родных.

Вечером накануне трагедии он успокоился и вместе с братом ушел спать в свою комнату. Как передает "Московский комсомолец", перед сном, около двух часов ночи, сын звезды "Счастливы вместе" вышел на балкон покурить, но уже не вернулся.

По информации СМИ, у подростка начались проблемы с психикой в марте. Тогда юношу избили на улице после того, как он заступился за девушку. После перелома носа и сотрясения мозга сын Дробот перенес сложную операцию и несколько недель провел в больнице.

Подросток воспитывался в творческой семье: мать Юлия Дробот, известная по сериалам "Счастливы вместе", "Закрытая школа" и "Чемпионки", преподает в театральном институте, а отец Роман Дробот работает режиссером в электротеатре "Станиславский".

Юноша учился в девятом классе, увлекался фехтованием и планировал пойти по стопам родителей – поступить на режиссера-осветителя.

Роман и Юлия смерть сына официально пока не прокомментировали, однако актриса в инстаграм-историях опубликовала фото подростка с подписью "Прощай".