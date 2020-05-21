Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сын звезды "Счастливы вместе" погиб в 15 лет

Сын звезды "Счастливы вместе" погиб в 15 лет
Юлия Дробот. Фото: instagram.com/yuliadrobot1973/
Трагедия произошла, когда подросток гостил у бабушки

Сын актрисы Юлии Дробот погиб в ночь на 21 мая. По предварительным данным, 15-летний подросток выпал из окна. Об этом сообщают СМИ.

Журналистам удалось выяснить, что за два дня до трагедии сын актрисы и его двоюродный брат приехали в гости к бабушке. Все время подросток якобы вел себя странно и чересчур нервно, что удивило даже его родных.

Вечером накануне трагедии он успокоился и вместе с братом ушел спать в свою комнату. Как передает "Московский комсомолец", перед сном, около двух часов ночи, сын звезды "Счастливы вместе" вышел на балкон покурить, но уже не вернулся.

По информации СМИ, у подростка начались проблемы с психикой в марте. Тогда юношу избили на улице после того, как он заступился за девушку. После перелома носа и сотрясения мозга сын Дробот перенес сложную операцию и несколько недель провел в больнице.

Подросток воспитывался в творческой семье: мать Юлия Дробот, известная по сериалам "Счастливы вместе", "Закрытая школа" и "Чемпионки", преподает в театральном институте, а отец Роман Дробот работает режиссером в электротеатре "Станиславский".

Юноша учился в девятом классе, увлекался фехтованием и планировал пойти по стопам родителей – поступить на режиссера-осветителя.

Роман и Юлия смерть сына официально пока не прокомментировали, однако актриса в инстаграм-историях опубликовала фото подростка с подписью "Прощай".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Пилот сделал все возможное: названа причина крушения суперджета в Шереметьеве

Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование

Озвучена актуальная статистика по коронавирусу в России на 21 мая

За сутки COVID-19 нашли у 8849 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей