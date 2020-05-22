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Таблетки для похудения и контент для взрослых: Дана Борисова и Олеся Малибу провели откровенный эфир

Таблетки для похудения и контент для взрослых: Дана Борисова и Олеся Малибу провели откровенный эфир
Дана Борисова и Олеся Малибу. Фото: Утро.ру
Признания красавиц поразили поклонников

Бывшая телеведущая Дана Борисова вышла в эфир со звездой "Дома-2" Олесей Малибу на своей страничке в Instagram и подняла актуальную для многих тему лишнего веса. Дана призналась, что имеет привычку что-нибудь пожевать перед сном. Но после недавней поездки в Прагу она заметила, что набрала пару килограмм и теперь весит слишком много – 54,5 кг. Как сбросить лишнее, озабочена телеведущая. Разгрузочные дни на яблоках, которые она периодически устраивает, не помогают, поделилась Борисова с подписчиками.

"Когда много свободного времени, то начинаешь много есть и, конечно, поправляешься", – пожаловалась в ответ Олеся Малибу. Она призналась, что поправилась на 2 кг во время карантина, и хотя ест фрукты ящиками, аппетит все равно постоянно растет. По словам Олеси, эта проблема для нее сейчас очень актуальна, поскольку скоро у нее должны начаться съемки платного "горячего" контента. Она активно к ним готовится, проводит beauty-процедуры, но с лишним весом надо срочно что-то делать.

И тут Дана поразила зрителей.  Под напором вопросов о способе Эвелины Бледанс худеть с помощью специальных капсул, Борисова неожиданно проговорилась, что и сама пила те же таблетки для похудения, что и Бледанс, и результат действительно был. Уличив телеведущую во лжи, многие поклонники остались разочарованы. Ведь  ранее она заявляла, что никогда ничего подобного не принимала: "Всякое в жизни пила, но таблетки для похудения – это моветон, полный бред и бессмыслица!"

Вера Светлова

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