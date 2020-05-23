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Из-за пандемии коронавируса исполнительница Анна Седокова потеряла возможность видеться со своей дочерью Моникой. Девочка сейчас живет в США с отцом.
Ребенок остался с папой после того, как бывший супруг Седоковой, украинский предприниматель Максим Чернявский, выиграл суд и получил опеку. Несмотря на то, что разбирательство было непростым, бизнесмен разрешил девочке общаться с мамой по видеосвязи.
В обычное время Седокова летает к Монике в США. Коронавирус и необходимость оставаться долго без ребенка делают период самоизоляции для Анна невыносимым, пишут "Дни.ру".
Напомним, что карантин исполнительница проводит со своими другими двумя детьми – Алиной и Гектаром. До недавнего времени с семьей звезды жил и новый возлюбленный Анны – Янис Тимма. Однако латвийскому баскетболисту пришлось уехать п делам.
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