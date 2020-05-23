Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Невыносимая разлука": Седокова не видела дочь 4 месяца

"Невыносимая разлука": Седокова не видела дочь 4 месяца
Анна Седокова. Фото: аккаунт исполнительницы в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/annasedokova/)
Певица общается с ребенком по видеосвязи

Из-за пандемии коронавируса исполнительница Анна Седокова потеряла возможность видеться со своей дочерью Моникой. Девочка сейчас живет в США с отцом. 

Ребенок остался с папой после того, как бывший супруг Седоковой, украинский предприниматель Максим Чернявский, выиграл суд и получил опеку. Несмотря на то, что разбирательство было непростым, бизнесмен разрешил девочке общаться с мамой по видеосвязи. 

В обычное время Седокова летает к Монике в США. Коронавирус и необходимость оставаться долго без ребенка делают период самоизоляции для Анна невыносимым, пишут "Дни.ру".

Напомним, что карантин исполнительница проводит со своими другими двумя детьми – Алиной и Гектаром. До недавнего времени с семьей звезды жил и новый возлюбленный Анны – Янис Тимма. Однако латвийскому баскетболисту пришлось уехать п делам. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 23 мая: впереди – любовные приключения

Точный прогноз астрологов на 23.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Приметы на 23 мая: что стоит сделать в день Симона-зилота

В этот день отказывались от работ в огороде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей