Крупный московский агрегатор не остался равнодушен к жалобам бодибилдера

Рассказы мужа Наташи Королевой Тарзана о недостатке денег не оставили равнодушной широкую общественность. Некоторые даже решили спасти голодающего артиста и предложить ему работу.

На выручку Тарзану пришел крупный агрегатор столичного такси "Ситимобил". Глава компании Георгий Лобушкин написал у себя на странице в Фейсбуке, что готов обеспечить работой не только самого бодибилдера, но и его супругу, у которой из-за пандемии наверняка отменились все концерты.

"Мы с большим сочувствием отнеслись к артисту в непростой ситуации. Мы решили помочь и готовы в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к нашей системе", – пообещал предприниматель.

Напомним, что ранее Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, пожаловался на горькую участь звезд, чья работа пошла под откос из-за эпидемии коронавируса. Бодибилдеру пришлось закрыть свой фитнес-клуб, а тренажеры перевести на дачу. Представителям шоу-бизнеса сейчас просто негде зарабатывать, потому что сфера развлечений не функционирует, считает артист. Тарзан уверен, что даже пожилым людям сейчас живется легче, ведь у них пенсии никто не забирает, пишут "Дни.ру".