Участница шоу "Танцы со звездами" призналась, что болезнь начала отступать

Алена Бабенко рассказала подписчикам в "Инстаграм", что подхватила COVID-19. Сначала актриса почувствовала недомогание и самоизолировалась, потом у нее появилась слабость и температура. В результате звезда легла в стационар, чтобы быть под присмотром врачей.

Бабенко некоторое время скрывала эту печальную новость, хотя многие поклонники заметили, что она исчезла из эфира шоу "Танцы со звездами". Знаменитость подчеркнула, что не хотела подвергать коллег риску. По ее словам, она не любит говорить о своих болячках. Артистка считает, что чем меньше об этом рассказывать, тем быстрее человек выздоравливает. Однако сейчас эпидемия коронавируса касается всех.

Звезда фильма "Водитель для Веры" поведала, что сейчас ей уже лучше. Бабенко добавила, что мечтает поскорее оказаться дома. Артистка подчеркнула, что главное – это позитивный настрой.

Фанаты поддержали свою любимицу в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления.