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Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров. Эту трагическую новость сообщила пресс-служба Росгосцирка.
Коллеги циркового наездника не раскрыли причину его смерти. В Росгорцирке назвали Нугзарова всадником, который покорял сердца. Он работал не только как артист, но и как дрессировщик и режиссер.
Нугзаров родился в Орджоникидзе. Он выступал на сцене цирка с 15 лет. Артист создал и руководил ансамблем джигитов "Аргун". Изюминкой его творчества была "Горская легенда", за которую он получил Государственную премию РФ, говорится в заявлении Росгосцирка.
В военно-патриотическом спектакле "Салют Победы!" Нугзаров сыграл маршала Жукова. Артист прославился не только на территории бывшего СССР, но и на Западе.
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