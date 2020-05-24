Циркового наездника не стало на 78-м году жизни

Умер народный артист РСФСР Тамерлан Нугзаров. Эту трагическую новость сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Коллеги циркового наездника не раскрыли причину его смерти. В Росгорцирке назвали Нугзарова всадником, который покорял сердца. Он работал не только как артист, но и как дрессировщик и режиссер.

Нугзаров родился в Орджоникидзе. Он выступал на сцене цирка с 15 лет. Артист создал и руководил ансамблем джигитов "Аргун". Изюминкой его творчества была "Горская легенда", за которую он получил Государственную премию РФ, говорится в заявлении Росгосцирка.

В военно-патриотическом спектакле "Салют Победы!" Нугзаров сыграл маршала Жукова. Артист прославился не только на территории бывшего СССР, но и на Западе.