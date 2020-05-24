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Российский музыкант сгорел в собственной квартире

Российский музыкант сгорел в собственной квартире
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Рэпер ушел на 44-м году жизни

Умер участник Bad Balance Роман Алексеев. Артиста не стало во время пожара, который произошел в его квартире в Санкт-Петербурге. Эту трагическую новость сообщил в "Инстаграм" основатель группы Влад Валов (Мастер Шеff). 

Валов поведал, что ушла из жизни также мать Алексеева. Отметим, что официального подтверждения этому нет. Музыкант надеется, что его коллега все еще жив. Судмедэкспертиза тел пройдет 25 мая. 

Поклонники в комментариях понадеялись, что рэпер все же выжил. Многие выразили свои соболезнования, отметив, что это невосполнимая утрата для рэп-культуры. 

 

 

Алексеев, который выступал под псевдонимом Купер, начал свою музыкальную карьеру в 1990-х. Он был участником группы DA-108. В 2006-м вышел его сольный альбом "Йа". 

Полина ИВАНОВА

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