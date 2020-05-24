Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Умер участник Bad Balance Роман Алексеев. Артиста не стало во время пожара, который произошел в его квартире в Санкт-Петербурге. Эту трагическую новость сообщил в "Инстаграм" основатель группы Влад Валов (Мастер Шеff).
Валов поведал, что ушла из жизни также мать Алексеева. Отметим, что официального подтверждения этому нет. Музыкант надеется, что его коллега все еще жив. Судмедэкспертиза тел пройдет 25 мая.
Поклонники в комментариях понадеялись, что рэпер все же выжил. Многие выразили свои соболезнования, отметив, что это невосполнимая утрата для рэп-культуры.
Алексеев, который выступал под псевдонимом Купер, начал свою музыкальную карьеру в 1990-х. Он был участником группы DA-108. В 2006-м вышел его сольный альбом "Йа".
Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться
Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"