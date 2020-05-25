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Музыкант Брайан Мэй признался в социальной сети, что перенес операцию на сердце. Медики обнаружили у артиста закупорку артерий и в экстренном порядке устранили проблему.
Госпитализация потребовалась гитаристу Queen, когда он более получаса чувствовал боль и неприятные ощущения в груди. Участник легендарной группы сейчас чувствует себя лучше, а свой сердечный приступ назвал небольшим.
Сейчас Брайн Мэй уже вернулся домой и, как он рассказал в "Инстаграм", не ощущает никаких последствий операции на себе.
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