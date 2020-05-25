Артисту был 91 год

В Нью-Йорке скончался легендарный барабанщик Джимми Кобб. Музыкант ушел из жизни в 91 год. Печальную новость сообщила его супруга,передает радиостанция NPR. По ее словам, у Кобба был рак легких.

Известный музыкант умер в своем доме на Манхэттене накануне, 24 мая. Как известно, за свой долгий творческий путь барабанщик успел поработать со множеством звезд. Среди них Джон Колтрейн, Дина Вашингтон и другие.