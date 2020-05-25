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Умерла легендарная французская певица

Артистка дожила до 103 лет

Скончалась Лили Лиан, известная как Леди Панама. Легендарную артистку называли последней уличной певицей Парижа.

Звезда умерла в больнице под французской столицей. Ей было 103 года. Печальную новость сообщает RTN. Смерть Лили Лиан подтвердил ее крестный сын. Причина пока не раскрывается.

Карьера певицы началась рано – к 13 годам она уже стала известной. Лиан работала с легендарной Эдит Пиаф и другими звездами, кроме того, она была возлюбленной и музой актера Венсана Скотто.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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