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Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли успел переболеть коронавирусом. Это выяснилось только сегодня, хотя артист подхватил опасную инфекцию еще несколько месяцев назад.
В марте певец решил провериться на COVID-19, и тест дал положительный результат. При этом артист легко перенес коронавирус – болезнь протекала практически без симптомов.
После выздоровления Андреа Бочелли решил стать донором плазмы крови. Таким образом знаменитый певец сделал свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает ANSA.
Андреа Бочелли выпустил несколько альбомов, которые произвели настоящий фурор в европейских странах и США. Итальянская звезда является не только оперным исполнителем, но и эстрадным.
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