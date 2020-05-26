Артист не афишировал свой диагноз

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли успел переболеть коронавирусом. Это выяснилось только сегодня, хотя артист подхватил опасную инфекцию еще несколько месяцев назад.

В марте певец решил провериться на COVID-19, и тест дал положительный результат. При этом артист легко перенес коронавирус – болезнь протекала практически без симптомов.

После выздоровления Андреа Бочелли решил стать донором плазмы крови. Таким образом знаменитый певец сделал свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает ANSA.

Андреа Бочелли выпустил несколько альбомов, которые произвели настоящий фурор в европейских странах и США. Итальянская звезда является не только оперным исполнителем, но и эстрадным.