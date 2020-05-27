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Умер актер из сериала "Звездный путь"

Умер актер из сериала "Звездный путь"
Ричард Херд. Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Знаменитый актер страдал от онкологии

Ричард Херд, который сыграл адмирала Оуэна Периса в сериале "Звездный путь", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет. Об этом сообщают СМИ.

Американского актера не стало во вторник, 26 мая. Причиной смерти, по данным Variety, послужило онкологическое заболевание.

За всю свою карьеру артист сыграл более чем в 140 фильмах и сериалах. Впервые на экранах Херд появился в 1970 г. в картине "Геркулес в Нью-Йорке". До этого актер играл на сцене театра.

Одними из наиболее значимых фильмов с участием Херда стали "Китайский синдром", "Самолетом, поездом, машиной" и "Вся президентская рать". Широкую известность актеру принесли сериалы "Звездный путь", "Сайнфелд" и "Бесстыжие".

Карина СИРАЗОВА

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