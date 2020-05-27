Неизвестный направил на артиста охотничье ружье

На актера Ивана Оганесяна и его приятеля Владимира Репина напали в Подмосковье. Об этом СМИ рассказал знакомый с ситуацией источник.



Происшествие случилось в поселке "ДНТ Топаз". Неизвестный мужчина, направил на Оганесяна и Репина охотничье ружье, угрожая убийством. По данным СМИ, нападавший был в ярости. Однако до стрельбы не дошло, артист и его знакомый не пострадали.

Информированный источник рассказал "Комсомольской правде", что в нападении подозревают 44-летнего москвича. Заведено уголовное дело. Журналистам удалось выяснить, что им может оказаться сын известного музыканта и педагога – на него завели дело за угрозу убийством.

Сам Оганесян отказался комментировать ситуацию до конца расследования. Однако актер заверил, что нападавшего видел впервые и имени его также не знал.

Жизни Оганесяна угрожают не впервые – актер пережил теракт на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост". Иван оказался в заложниках и провел в здании Театрального центра три дня. Однако даже после происшествия он продолжил карьеру актера и сыграл в сериалах "Нюхач", "Моя прекрасная няня", а также еще более чем в 55 картинах.