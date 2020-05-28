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Дирижер Владимир Газарян, который работал с Софией Ротару и Львом Лещенко, скончался 26 мая. Об этом в "Фейсбук" сообщил глава Солнечногорска Владимир Слепцов.
Известного композитора не стало на 86-м году жизни. По словам Слепцова, Газарян прославил город песнями, которые исполняли Валентина Толкунова и Валентина Легкоступова.
Заслуженный артист России Владимир Газарян практически все свое творчество посвятил Солнечногорску, а под его композицию "Реквием" на День Победы в городе уже на протяжении многих лет кладут венки к Могиле Неизвестного Солдата. Почетный гражданин Солнечногорья, Газарян писал музыку к документальным фильмам, спектаклям и опереттам, а также к песням известных исполнителей.
За время своей карьеры композитор работал не только с Софией Ротару и Львом Лещенко, но и с Анной Герман, Иосифом Кобзоном и многими другими. Кроме того, именно с его песни "Приходи, любовь" началась карьера Валерии, когда молодая певица выступала еще под своим настоящим именем.
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