Известному композитору было 85 лет

Дирижер Владимир Газарян, который работал с Софией Ротару и Львом Лещенко, скончался 26 мая. Об этом в "Фейсбук" сообщил глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

Известного композитора не стало на 86-м году жизни. По словам Слепцова, Газарян прославил город песнями, которые исполняли Валентина Толкунова и Валентина Легкоступова.

Заслуженный артист России Владимир Газарян практически все свое творчество посвятил Солнечногорску, а под его композицию "Реквием" на День Победы в городе уже на протяжении многих лет кладут венки к Могиле Неизвестного Солдата. Почетный гражданин Солнечногорья, Газарян писал музыку к документальным фильмам, спектаклям и опереттам, а также к песням известных исполнителей.

За время своей карьеры композитор работал не только с Софией Ротару и Львом Лещенко, но и с Анной Герман, Иосифом Кобзоном и многими другими. Кроме того, именно с его песни "Приходи, любовь" началась карьера Валерии, когда молодая певица выступала еще под своим настоящим именем.