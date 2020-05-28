Борьба за товарный знак продолжается

"Группа 7" обратилась в Верховный суд с жалобой по делу о товарном знаке КВН.

Представители компании просят инстанцию вмешаться в дело о правах на широко известную аббревиатуру. Инициаторы разбирательства уверены, что знак КВН не должен принадлежать компании "АМИК" Александра Маслякова.

При этом, по заключению патентного ведомства, КВН признали широко известным товарным знаком, являющимся объектом авторского права именно компании Маслякова.

Такое решение не удовлетворило "Группу 7", и она намерена продолжать бороться за получившие всероссийскую известность буквы, сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации. В этих целях и была составлена кассационная жалоба в высший судебный орган России.

По мнению авторов обращения, именно "Группе 7" должны принадлежать права на три заветные буквы. Напомним, свое право компания объясняет тем, что КВН является названием нескольких авторских литературных произведений. Речь идет о книгах "КВН. "Клуб Веселых и Находчивых" и сценария игры "КВН".

Авторами этих материалов были С. Муратов, А. Аксельрод и М. Яковлев. После смерти двух писателей все права достались Муратову, а после него по наследству перешли к М. Топаз. Она же, в свою очередь, отдала авторские права ООО "Группа 7".