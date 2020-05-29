Певец снялся в юмористическом ролике

Филипп Киркоров предстал в неожиданном образе – певец сыграл роль бывшего военного, который служил в Воздушно-десантных войсках. Видео поп-король опубликовал на своей странице в "Инстаграм".

Ролик начинается с того, что артисту предлагают заработать во время карантина. Он якобы отказался сниматься в рекламе, поэтому теперь нужно вжиться в роль десантника, который звонит сослуживцу.

"Это странно: я играю бывшего десантника. А бывшего Пугачевой нельзя сыграть? Это хотя бы понятно", – пошутил Киркоров. По словам певца, с ВДВ его связывает лишь то, что в их праздник он старается не появляться на улице.

Однако затем герой Киркорова принимает предложение, так как артисту все же нужны деньги. На видео певец предстал в форме военного, который записывает обращение своему другу, вспоминая армейские будни. В конце ролика он исполняет песню, в тексте которой оказывается рекламная интеграция. Тогда Киркоров разбивает гитару со словами, что участвовать в этом больше не желает.

Этот юмористический ролик на самом деле оказался постановочным. Видео артист снял для проекта "Вмаскешоу". "Прекрасный актер! Ему бы в кино сниматься", "Полностью досмотрела, смешно", – оценили и шоу, и актерскую игру звезды в комментариях.

Подписчики пришли в восторг от чувства юмора певца. Они написали, что с нетерпением ждут продолжения истории, передает "Царьград".

Ранее Филипп Киркоров удивил поклонников, показав своего "брата-близнеца".