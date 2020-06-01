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Актриса Тульского областного театра юного зрителя Зинаида Леонтьева скончалась накануне, 31 мая. Об этом сообщили в театре.
Коллеги Леонтьевой назвали ее потрясающей артисткой и легендой ТЮЗа. В опубликованном "ВКонтакте" сообщении сотрудники театра выразили соболезнования близким знаменитости. Причины смерти в театре не уточнили.
Заслуженный работник культуры России Зинаида Леонтьева родилась в 1919 году. Карьеру актрисы она начала в 18 лет, поступив в студию при Тульском драмтеатре. В ТЮЗ Леонтьева служила с 1942 г. и выходила на сцену до 2018-го – тогда артистке было уже почти 100 лет.
Зинаида Леонтьева стала первой актрисой в нашей стране, кто сыграл Ульяну Громову из произведения Александра Фадеева "Молодая гвардия". Всего за время своей карьеры артистка исполнила около 400 ролей в спектаклях российских и зарубежных авторов.
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