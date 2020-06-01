Заслуженного работника культуры не стало на 101-м году жизни

Актриса Тульского областного театра юного зрителя Зинаида Леонтьева скончалась накануне, 31 мая. Об этом сообщили в театре.

Коллеги Леонтьевой назвали ее потрясающей артисткой и легендой ТЮЗа. В опубликованном "ВКонтакте" сообщении сотрудники театра выразили соболезнования близким знаменитости. Причины смерти в театре не уточнили.

Заслуженный работник культуры России Зинаида Леонтьева родилась в 1919 году. Карьеру актрисы она начала в 18 лет, поступив в студию при Тульском драмтеатре. В ТЮЗ Леонтьева служила с 1942 г. и выходила на сцену до 2018-го – тогда артистке было уже почти 100 лет.

Зинаида Леонтьева стала первой актрисой в нашей стране, кто сыграл Ульяну Громову из произведения Александра Фадеева "Молодая гвардия". Всего за время своей карьеры артистка исполнила около 400 ролей в спектаклях российских и зарубежных авторов.