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Режиссер дубляжа Ярослава Турылева, которая сыграла в фильме "Гардемарины, вперед!", скончалась в Москве. Об этом сообщил ее коллега Павел Бартяев.
Турылеевой не стало утром 30 мая. "Вечная память прекрасному другу и учителю", – написал Бартяев в "Фейбук". Причину смерти советской актрисы он не уточнил.
Ярослава Турылева родилась в 1932 г. в семье основателя "Союздетфильма" Георгия Громова. Актриса снялась в нескольких советских картинах, в том числе "Гардемарины, вперед!", однако наибольшую известность приобрела благодаря озвучиванию фильмов.
Дублированием ролей Турылева занималась с раннего возраста, а с 1974 г. стала режиссером по озвучиванию. Звезда советского кинематографа работала над такими фильмами, как "Список Шиндлера", "Пятый элемент", "Сплит" и многими другими. Ее работу высоко оценивали российские и западные коллеги, в том числе режиссер Люк Бессон.
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