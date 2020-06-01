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Умерла актриса из фильма "Гардемарины, вперед!"

Умерла актриса из фильма "Гардемарины, вперед!"
Ярослава Турылева. Фото: "Маленькое одолжение" (1984)
Звезды советского кино не стало на 88-м году жизни

Режиссер дубляжа Ярослава Турылева, которая сыграла в фильме "Гардемарины, вперед!", скончалась в Москве. Об этом сообщил ее коллега Павел Бартяев.

Турылеевой не стало утром 30 мая. "Вечная память прекрасному другу и учителю", – написал Бартяев в "Фейбук". Причину смерти советской актрисы он не уточнил.

Ярослава Турылева родилась в 1932 г. в семье основателя "Союздетфильма" Георгия Громова. Актриса снялась в нескольких советских картинах, в том числе "Гардемарины, вперед!", однако наибольшую известность приобрела благодаря озвучиванию фильмов.

Дублированием ролей Турылева занималась с раннего возраста, а с 1974 г. стала режиссером по озвучиванию. Звезда советского кинематографа работала над такими фильмами, как "Список Шиндлера", "Пятый элемент", "Сплит" и многими другими. Ее работу высоко оценивали российские и западные коллеги, в том числе режиссер Люк Бессон.

Карина СИРАЗОВА

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