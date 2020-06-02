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Портрет висит в Третьяковке: умерла легендарная красавица

Портрет висит в Третьяковке: умерла легендарная красавица
Фото: pixabay.com
Дочери известного режиссера и переводчице был 81 год

Стало известно, что 22 мая в столице умерла Майя Ай-Артян. Дочь известного советского режиссера сценариста была известна в творческих кругах, так как позировала для художника Ованеса Зардаряна. Именно она изображена на его работе "Весна", которая получила множество наград и сейчас находится в Третьяковской галерее.

Прославилась Майя Ай-Артян не только благодаря эффектной внешности. Красавица вошла в группу обучения первых переводчиков с армянского на русский язык. Дочь режиссера после окончания института работала в СМИ и переводила книги армянских авторов для россиян.

О смерти редактора стало известно только сейчас. Она умерла у себя дома в Москве из-за проблем с сердцем, добавляет "КП".

Дарья ПЕТРОВА

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