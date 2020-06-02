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Боролся с раком: умер известный музыкант

Боролся с раком: умер известный музыкант
Фото: pixabay.com
Из жизни ушел бывший барабанщик американской панк-рок-группы Джоуи Имидж

Причина смерти 63-летнего музыканта не уточняется. Известно, что с 2016 г. Джоуи Имидж боролся с раком печени.

На борьбу с онкологическим заболеванием мужчина собирал средства через сервис GoFundMe. Пожертвования составили $8 тысяч. Для полной оплаты лечения музыканту требовалось $250 тысяч. Джоуи был возможным кандидатом на пересадку печени в Университете Майами, сообщает Mirror.

Музыкант стал частью панк-группы Misfits в 1978 г. и покинул ее спустя шесть лет, когда присоединился к Whorelords.

Анна ШУЛЕПОВА

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