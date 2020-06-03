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Россиянам стало стыдно после путешествия Дудя на Камчатку

Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press /www.globallookpress.com Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press /www.globallookpress.com Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press /www.globallookpress.com
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press /www.globallookpress.com Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press /www.globallookpress.com Юрий Дудь. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Поездка обошлась блогеру в 600 тысяч рублей на человека

Популярный журналист Юрий Дудь снял фильм о Камчатском крае. Видеоблогер узнал, какие проблемы тревожат местных жителей. Выяснилось, что многие россияне покидают этот регион из-за дороговизны жизни и плохо развитой инфраструктуры.

В комментариях подписчики восхитились красотами Камчатки и посетовали, что жизнь в этом крае еще не налажена. "Так обидно, за людей, за то, что происходит", "Становится стыдно", "С одной стороны, как же красиво... с другой, как же стыдно...", – написали они под роликом.

Однако нашлись и те, кто обвинили Дудя в очередном пасквиле на российские власти. "Понял одно, что Дудь видит один лишь негатив, а про хорошее он почему-то не рассказывает... Получаются двойные стандарты какие-то", "Россия, вперед!", "Россия – красивая страна", "Камчатка еще не забыта", – отметили россияне.

В своем фильме Дудь показал несколько интервью, которые взял у людей, живущих на Камчатке или переехавших оттуда. Россияне рассказали о высоких ценах на услуги ЖКХ и продукты. Так, на местных рынках стоимость 1 кг помидоров может достигать 900 рублей.

Вместе с этим герои документальной киноленты с восторгом рассказывают об уникальной природе Камчатского края. Величественные вулканы и исполинские горы, соседствующие с Тихим океаном, рождают особую суровую красоту. Видеоролик Юрий Дудь выложил на своем ютуб-канале.

К слову, самому блогеру пришлось раскошелиться на это путешествие. По словам Дудя, неделя на Камчатке обошлась почти в 600 тыс. руб. на каждого члена съемочной группы.

Ольга ФЕДОРОВА

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