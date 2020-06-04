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Звезда Астрахани Лариса Сазонова, у которой недавно диагностировали коронавирус, скончалась. Об этом сообщили журналисты.
Певица попала в больницу в конце мая. Из-за хронических заболеваний, нескольких операций, в результате которых она лишилась ног, болезнь протекала у артистки тяжело, писало издание ast-news.ru. Врачи не смогли ей помочь.
Как передает тот же портал, уход из жизни легенды джаза – это трагедия для всего города.
Сазонова окончила Одесскую национальную музыкальную академию им. А.В. Неждановой, выступала на многих фестивалях и занимала престижные места. Певица была участницей "Пурунджан-квартета", в составе которого сочиняла песни.
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