Перед смертью легенда джаза перенесла несколько тяжелых операций

Звезда Астрахани Лариса Сазонова, у которой недавно диагностировали коронавирус, скончалась. Об этом сообщили журналисты.

Певица попала в больницу в конце мая. Из-за хронических заболеваний, нескольких операций, в результате которых она лишилась ног, болезнь протекала у артистки тяжело, писало издание ast-news.ru. Врачи не смогли ей помочь.

Как передает тот же портал, уход из жизни легенды джаза – это трагедия для всего города.

Сазонова окончила Одесскую национальную музыкальную академию им. А.В. Неждановой, выступала на многих фестивалях и занимала престижные места. Певица была участницей "Пурунджан-квартета", в составе которого сочиняла песни.