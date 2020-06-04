Бывшая возлюбленная музыканта раскрыла страшные подробности их совместной жизни

Экс-участник группы "Мираж" Роман Жуков прожил с супругой Еленой 13 лет, у них родились семеро детей. Как выясняется, в семье все было не так радужно, как казалось. Сначала погибла их маленькая дочка, а сейчас экс-супруга артиста рассказала о насилии со стороны мужа.

В откровенном разговоре с журналистами Елена Жукова призналась, что муж насильно занялся с ней сексом, когда она была беременна. Из-за случившегося женщина потеряла ребенка. После страшного инцидента супруга решила уйти от артиста с шестью детьми.

Она до сих пор не может простить ему жестокого поступка. Сам Жуков утверждал, что причиной разрыва стали проблемы с алкоголем, которые были у его жены. Экс-супруга отрицает обвинения и утверждает, что выпивал музыкант.

В состоянии опьянения, как рассказала Елена Жукова, он оскорблял ее, выгонял из дома и проводил время с другими девушками.

Жена пыталась вернуть музыканта к семейной жизни, но сделать это не удалось. А сейчас бывшие супруги делят детей и имущество, пишет "Собеседник" со слов Елены Жуковой.