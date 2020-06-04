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Денис Жариков стал жертвой мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками банка и списали с его счета большую сумму денег. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Как пишет агентство "Москва", по телефону актеру сообщили о сомнительных операциях на счете. Мошенница выведала у артиста номер карты и сколько денег на ней было, затем перевела звонок якобы на службу безопасности. Другой лжесотрудник банка заявил, что у Жарикова украли 70 тыс. рублей. Артист два часа общался с разными злоумышленниками и согласился перевести 145 тыс. руб. на имя некой женщины, чтобы спасти деньги.
Средства актер так и не получил обратно, а осознав, что его обманули, обратился в полицию.
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Денис Жариков стал известен благодаря участию в сериале "Глухарь".
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров