Актер лишился 145 тысяч рублей

Денис Жариков стал жертвой мошенников. Злоумышленники представились сотрудниками банка и списали с его счета большую сумму денег. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как пишет агентство "Москва", по телефону актеру сообщили о сомнительных операциях на счете. Мошенница выведала у артиста номер карты и сколько денег на ней было, затем перевела звонок якобы на службу безопасности. Другой лжесотрудник банка заявил, что у Жарикова украли 70 тыс. рублей. Артист два часа общался с разными злоумышленниками и согласился перевести 145 тыс. руб. на имя некой женщины, чтобы спасти деньги.

Средства актер так и не получил обратно, а осознав, что его обманули, обратился в полицию.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Денис Жариков стал известен благодаря участию в сериале "Глухарь".