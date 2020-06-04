Актер считает, что продюсеру нечем заняться

Скандал вокруг Иосифа Пригожина из-за его заявления о бедствующих артистах продолжает набирать обороты. Алексей Панин, вставший на сторону Сергея Шнурова, ответил на обвинение продюсера.

Панин заявил, что он не собирается выяснять отношения с Пригожиным. Он лишь прокомментировал ситуацию, когда его попросили об этом журналисты, и сразу же забыл о ней. Продюсер же, по словам актера, все пытается до него дозвониться. Возможно, ему просто нечем заняться, предположил артист.

"Пускай он позвонит кошкам Куклачева!" – отрезал Панин, вспомнив о том, что на эту тему также высказывался и известный дрессировщик. Эпатажный актер сейчас занимается работой и меньше всего думает о Пригожине, передает слова Панина "Говорит Москва".

Звезда сериала "Солдаты" таким образом ответила на обвинение продюсера в трусости. Ранее Пригожин жаловался сайту "Комсомольская правда", что Панин все переврал и теперь не берет трубку.

Несколько дней назад актер прокомментировал разбирательства Пригожина и Шнурова после высказывания о чудовищном положении артистов. Так, Панин назвал мужа Валерии неприятным и не совсем порядочным человеком, который готов обсуждать любые скандалы. Слова актера из фильма "Жмурки" приводит РИА ФАН.