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"Трудно разговаривать": Фрейндлих откровенно рассказала о болезни

"Трудно разговаривать": Фрейндлих откровенно рассказала о болезни
Алиса Фрейндлих. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский
Самочувствие звезды "Служебного романа" ухудшилось из-за проблем с сердцем

Алиса Фрейндлих заболела. Советская актриса плохо себя чувствует на протяжении нескольких дней. О состоянии своего здоровья рассказала сама знаменитость.

"Мне сейчас трудно разговаривать", – ответила Фрейндлих журналистам, которые узнали о болезни звезды Большого драматического театра. По словам актрисы, чувствует она себя неважно из-за возраста – в этом году народной артистке исполнится 86 лет.

Звезда фильма "Служебный роман" поделилась, что у нее "шалит" сердце. При этом Фрейндлих считает, что серьезного повода для беспокойства пока нет, и поблагодарила за внимание к ней.

В Большом Драматическом театре, где актриса служит на протяжении многих лет, эту информацию подтвердили. Звезда советского кинематографа на данный момент активно работает над творческими проектами, заверили сотрудники заведения.

По словам Фрейндлих, также известной по роли королевы Анны австрийской в "Трех мушкетерах", сейчас она проводит время в своей квартире в Санкт-Петербурге на самоизоляции. Тест на коронавирус же знаменитость пока не делала – не видит в этом необходимости, пишет сайт "Комсомольская правда".

Несколько дней назад Алиса Фрейндлих виделась с Ириной Понаровской – джазовая певица опубликовала совместный снимок в "Инстаграм". По ее словам, подруги отлично провели время вместе: пили вино, играли в карты и слушали стихотворения в исполнении Фрейндлих.

Карина СИРАЗОВА

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