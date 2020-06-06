Актер выразил свое мнение о протестах в США, которое оказалось противоположным точки зрения его бывшей жены

Максим Виторган вслед за Ксенией Собчак опубликовал в "Инстаграм" пост о том, что думает по поводу погромов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как полицейский надавил ему на шею коленом. Пользователи Сети отметили, что актер прав и что им жаль, как на это реагирует телеведущая.

Виторган признался, что пребывает в шоке от "невежества, обыкновенного расизма и шовинизма, раздутого самомнения о собственной исключительности", которое показали образованные россияне из-за событий в США. По его словам, американцы не хотят свергать власть, а выходят они на улицы не для того, чтобы совершить революцию. Актер считает, что американцы пытаются двигать свое общество вперед, ведь в стране борьба с расизмом на официальном уровне идет всего 60 лет. Виторган подчеркнул, что в России на погромы смотрят с высока, но при этом никак не реагируют на несправедливость в нашей стране.

"Да, мне тоже не нравятся погромы и проявления насилия , но это не главная и совсем не исчерпывающая характеристика происходящих событий", – написал Виторган, добавив, что популярный бренд, в магазинах которых выбили витрины, лишен эмпатии. О проблемах бренда ранее и писала Собчак.

Фанаты согласились с мнением актера, добавив, что им жаль, что его бывшая жена оказалась другого мнения.

"Правильные слова! ", "Свободные люди, в свободной стране!!! Нам до них далеко", "Макс, абсолютно верно!", "Про эмпатию сверх умно", "Спасибо. И жаль, что ваша бывшая жена другого мнения", "Вы очень круто ответили Ксении ", "Он теперь полжизни будет с ней отношения выяснять", – прокомментировали пост Виторгана подписчики.

Ранее Собчак в "Инстаграм" задала вопрос, почему смерть афроамериканца заканчивается грабежом магазинов и порчей чужой собственности под лозунгом "съешь богатых". Телеведущая ответила, что любая революция именно про это. По ее мнению, никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных, все хотят, чтобы не было богатых.