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Экс-участница "Уральских пельменей" раскрыла истинную причину ухода из шоу

Экс-участница "Уральских пельменей" раскрыла истинную причину ухода из шоу
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova
Артистке не хватило творческого развития

Юлия Михалкова, известная как участница комедийного шоу "Уральские пельмени", поделилась причиной ухода и прокомментировала все слухи по этому поводу. Она отказалась от съемок в программе в октябре прошлого года.

"В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста", - рассказала артистка в интервью "PeopleTalk". Такой серьезный шаг дал ей возможность поучаствовать в новых интересных проектах.

Михалкова добавила, что решающей причиной стал именно вопрос творчества в коллективе. Деньги были далеко не решающим фактором в принятии такого решения. Актриса добавила, что финансовый вопрос стал лишь каплей, переполнившей чашу терпения.

Несколько месяцев назад Юлия Михалкова делилась воспоминаниями о шоу, которые нахлынули на нее после ухода. Она сравнила этот поступок с прекращением отношений между людьми. Сейчас Юлия является успешной телеведущей и снимается в детском КВН.

Юлия ЕВГРАФОВА

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