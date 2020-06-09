Артистке не хватило творческого развития

Юлия Михалкова, известная как участница комедийного шоу "Уральские пельмени", поделилась причиной ухода и прокомментировала все слухи по этому поводу. Она отказалась от съемок в программе в октябре прошлого года.

"В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста", - рассказала артистка в интервью "PeopleTalk". Такой серьезный шаг дал ей возможность поучаствовать в новых интересных проектах.

Михалкова добавила, что решающей причиной стал именно вопрос творчества в коллективе. Деньги были далеко не решающим фактором в принятии такого решения. Актриса добавила, что финансовый вопрос стал лишь каплей, переполнившей чашу терпения.

Несколько месяцев назад Юлия Михалкова делилась воспоминаниями о шоу, которые нахлынули на нее после ухода. Она сравнила этот поступок с прекращением отношений между людьми. Сейчас Юлия является успешной телеведущей и снимается в детском КВН.