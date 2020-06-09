Откровением она поделилась в соцсети

Страсть Анны Заворотнюк, о которой она рассказала подписчикам в соцсети, вовсе не опасна. У девушки сиреневая зависимость, как она сама пояснила. Анна подписала красивый снимок: "Очень люблю сирень и обожаю этот запах".

На своей странице в "Инстаграм" она также разместила предание об этом завораживающем растении.

"По античной легенде, в благоухающий̆ куст сирени с нежными цветками превратилась юная нимфа Сиринга – вестница утренней̆ зари, испугавшись бога лесов Пана. Родиной сирени считают Малую Азию. В 1562 году посол австрийского императора привез ее первый̆ куст из Константинополя (Стамбула) в Европу. Сирень прекрасно приспособилась к северным условиям и стала очень популярной̆ в садоводстве. Известно уже около 600 садовых форм растения с цветами различных оттенков и очертаний. Цветки сирени состоят чаще всего из четырех лепестков. Если же вам удастся среди них найти цветочек сирени с пятью лепестками, то это к счастью", – подписала снимок Анна.

Поклонникам Заворотнюк такой контент пришелся по вкусу. Дочь известной актрисы сразу стали осыпать комплиментами.

"Я тоже люблю сирень, они действительно вкусно пахнут! И такие же красивые, как и ты, Аня", – написала одна из поклонниц (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, пользователи соцсетей часто подмечают удивительное внешнее сходство Анны с ее знаменитой матерью.