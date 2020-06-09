Дизайнер сильно изменился за время карантина

Супруга известного модельера Валентина Юдашкина разместила в Сети свежий кадр с мужем. Марина Юдашкина опубликовала фото, на котором дизайнер сидит за накрытым столом. Внимание подписчиков сразу привлек вешний вид знаменитости – модельер сильно исхудал и выглядит не вполне здоровым.

"Завтрак, который я приготовила для Валентина – любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим!" – подписала новый пост жена Юдашкина.

Некоторые подписчики обратили внимание на изысканное угощение и попросили супругу модельера поделиться рецептом. Однако немало россиян были сильно обеспокоены болезненным видом Валентина Юдашкина. Лицо звезды сильно заострилось и в целом дизайнер заметно похудел.

"Что с ним?" – спрашивают удивленные фолловеры.

При этом знакомые с историей болезни Юдашкина россияне предположили, что у модельера опять начались проблемы со здоровьем и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, несколько лет назад стало известно, что Юдашкин борется с раком пищевода.