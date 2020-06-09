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Звезду 90-х облили кислотой в центре Москвы

Звезду 90-х облили кислотой в центре Москвы
Наталья Лапина. Фото: "Убойная сила-2" (2001)
В запутанной истории разбирался частный детектив

Актриса Наталья Лапина сделала сенсационное заявление. По ее словам, в конце мая на нее было совершено нападение. Артистке хотели изуродовать лицо и облили ее серной кислотой.

К счастью, звезде 90-х удалось защититься – она успела ударить нападавшую по руке, и в результате кислота попала не на лицо звезды, а на ногу. По словам Лапиной, виновницей преступления была девушка по имени Кира Рубцова. Как заявила звезда, Кира является бывшей любовницей мужчины, который теперь встречается с Лапиной.

Страшной историей актриса поделилась в эфире передачи "На самом деле", передает издание "Телепрограмма". По словам пострадавшей, нападение было совершено 29 мая на Патриарших прудах. При этом она не видела лица преступника, но якобы заметила приметную татуировку и узнала Рубцову по телосложению.

Кира тоже пришла на передачу и рассказала свою версию произошедшего. Девушка заявила, что не считает Лапину привлекательной и нисколько ей не завидует. Вместе с этим, Рубцова призналась, что однажды подкараулила артистку – тогда она узнала об измене любимого. Однако девушка заявила, что не нападала на Наталья Лапину.

После этого она отправилась на полиграф, который подтвердил – Рубцова не врет.

Точку в запутанной истории поставил частный детектив. Он заявил, что актриса получила термической ожог и никакого нападения с кислотой не было. В ее руках лопнул чайник с кипятком.

В итоге Лапиной пришлось сознаться в обмане. Она заявила, что очень боялась угроз Рубцовой, поэтому решила таким образом проучить ее.

Ольга ФЕДОРОВА

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