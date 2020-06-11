Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Всегда выберу тебя": Седокова надела белое платье

"Всегда выберу тебя": Седокова надела белое платье
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сделала откровенное признание

Очередной пост Анны Седоковой на странице в "Инстаграм" вызвал шквал лайков и комментариев. Виной тому – откровенное признание певицы, посвященное ее возлюбленному.

На фото 37-летняя звезда одета в обтягивающее белое платье. В руках она держит шикарный букет розовых пионов. Снимок Анна подписала: "Я всегда выберу тебя".

Сразу за подписью идет хештег "мне с тобой теплее", что не только любовное откровение певицы, но и, скорее всего, еще и отсылка к новому видеоклипу.

Буквально на днях, 9 июня, бывшая солистка гр выложила свой новый клип на песню "Теплее". Клип был снят вовремя самоизоляции, он смонтирован из кадров видеозвонков друзей и влюбленных на карантине. В ролике есть и видеочат Анны Седоковой с возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой. Они провели карантин на расстоянии: спортсмен был в Риге, артистка – в Москве.

"Янис – молодец. Даже на расстоянии поддерживает тебя!!! Вы – лучшая пара", "Аня – наивысший балл красоты. Ты божественна", "Вы очень красивая пара", – написали поклонники звезды под постом.

Напомним, Седокова и ее 27-летний избранник вместе уже несколько месяцев. Они стали одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Справедливые" выплаты: что поправки к Конституции изменят для пенсионеров

Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Скорая и полиция: дом Ефремова оцепили - видео

Актер заперся в квартире после аварии и отказывался ехать на допрос

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей