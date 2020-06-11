Актриса показала эффектное декольте

Анна Пескова, ставшая популярной благодаря сериалу "Тест на беременность", опубликовала в "Инстаграм" снимок, на котором позирует в летнем костюме в дырку – топе с пышными рукавами и юбке.

Топ артистка спустила с плеч, оголив их и открыв зону декольте, что привело поклонников в полный восторг. Они отметили, что Пескова как всегда прекрасно выглядит, и оценили ее модный наряд. А еще подчеркнули, что у знаменитости отличное чувство стиля.

Некоторые подписчики обратили внимание на то, что Пескова выглядит моложе своих лет, дополняет "Пятый канал".

При этом сама артистка призналась, что фото было сделано прошлым летом, которое оказалось незабываемым.