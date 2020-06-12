Актриса не хотела вступать в конфликт

Виктория Тарасова, звезда популярного сериала "Глухарь", рассказала о потасовке, в которую она попала в одном из столичных супермаркетов. Если защитить себя от коронавируса у артистки получилось, то от разъяренной покупательницы – нет.

Все началось с того, что Тарасова решила поправить продукты на ленте, которые собиралась оплатить другая женщина. Покупательница явно не узнала актрису и в буквальном смысле накинулась на нее.

"Она стала меня бить по рукам и кричать: "Ничего не трогайте! Это все мое!" — цитирует "Собеседник" Викторию Тарасову.

Артистка отметила, что не стала вступать в рукопашную с разъяренной посетительницей магазина. Ей удалось сохранить хладнокровие. Тарасова заверила, что на конфликт не отреагировала, но выводы сделала.