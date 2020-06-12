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Звезда "Глухаря" попала под горячую руку покупательницы в супермаркете

Звезда "Глухаря" попала под горячую руку покупательницы в супермаркете
Виктория Тарасова. Фото: официальный аккаунт Виктории Тарасовой в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/vika_tar/)
Актриса не хотела вступать в конфликт

Виктория Тарасова, звезда популярного сериала "Глухарь", рассказала о потасовке, в которую она попала в одном из столичных супермаркетов. Если защитить себя от коронавируса у артистки получилось, то от разъяренной покупательницы – нет. 

Все началось с того, что Тарасова решила поправить продукты на ленте, которые собиралась оплатить другая женщина. Покупательница явно не узнала актрису и в буквальном смысле накинулась на нее. 

"Она стала меня бить по рукам и кричать: "Ничего не трогайте! Это все мое!" — цитирует "Собеседник" Викторию Тарасову. 

Артистка отметила, что не стала вступать в рукопашную с разъяренной посетительницей магазина. Ей удалось сохранить хладнокровие. Тарасова заверила, что на конфликт не отреагировала, но выводы сделала. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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