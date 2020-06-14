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Известного актера Болливуда нашли мертвым

Известного актера Болливуда нашли мертвым
Сушант Сингх Раджпут. Фото: Azhar Khan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Кинозвезде было 34 года

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут был найден мертвым в собственном доме в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на полицию.

Трагедия случилась в Мумбаи, в доме звезды Болливуда, передает телеканал NDTV. Подающему большие надежды артисту было 34 года.

Несколько дней назад не стало и его бывшего менеджера, что ужаснуло актера. Сушант писал об этом в соцсетях.

Сушант Сингх Раджпут учился на инженера в Нью-Дели. Позже он оставил университет ради карьеры актера. Артист сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли картины "Три ошибки моей жизни", "Пикей" и "М.С.Дхони: нерассказанная история".

Карина СИРАЗОВА

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