Кинозвезде было 34 года

Индийский актер Сушант Сингх Раджпут был найден мертвым в собственном доме в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на полицию.

Трагедия случилась в Мумбаи, в доме звезды Болливуда, передает телеканал NDTV. Подающему большие надежды артисту было 34 года.

Несколько дней назад не стало и его бывшего менеджера, что ужаснуло актера. Сушант писал об этом в соцсетях.

Сушант Сингх Раджпут учился на инженера в Нью-Дели. Позже он оставил университет ради карьеры актера. Артист сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли картины "Три ошибки моей жизни", "Пикей" и "М.С.Дхони: нерассказанная история".

