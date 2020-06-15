Артистка рассказала о непростом периоде в жизни

Екатерина Шаврина является мамой троих детей. Старший сын Григорий доставил звезде немало проблем. Как призналась певица, после окончания школы он начал баловаться запрещенными веществами.

Советская знаменитость тяжело переживала это, но вынуждена была скрывать зависимость сына – "молчать в тряпочку". Как она рассказала, в советское время ее могли не выпустить на гастроли за границу, если бы выяснилось, что у ее наследника есть такие опасные зависимости.

О конфликтах в семье на этой почве Шаврина рассказала мало, добавив только, что в то время "сходила с ума".

Екатерина Шаврина вспомнила, что Григорий быстро избавился от вредной привычки. Сейчас у него есть свой дом и хозяйство.

Ведущий программы "Когда все дома" Тимур Кизяков предположил, что сын артистки мог дойти практически до точки невозврата, после чего и решил бросить опасное увлечение.