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Деньги и пиар: звезды раскрыли план Орейро в России

Деньги и пиар: звезды раскрыли план Орейро в России
Наталия Орейро. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница главной роли в сериале "Дикий ангел" скоро может стать гражданкой РФ

Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта. Сделать это ей предложили в посольстве нашей страны в Аргентине. Пока точно не известно, выдадут ли паспорт певице и актрисе.

Информацию уже прокомментировали звезды отечественного шоу-бизнеса. Они заявили, что Орейро делает это не только из-за любви к нашей стране, но и чтобы получить выгоду. Например, Иосиф Пригожин посчитал, что уругвайскую звезду привлекает более мягкая система налогообложения, благодаря которой она сможет сохранить больше денег. Об этом продюсер рассказал в интервью изданию "Говорит Москва".

Не остался в стороне от новости и Прохор Шаляпин. Певец согласен с мнением о том, что Орейро хочет получить паспорт РФ из-за низких налогов. Кроме того, он уверен, что цели певицы связаны не с творчеством, а с пиаром – якобы артистка уже не так популярна.

"В мире про нее, наверное, уже все забыли",

 –  рассказал он "Вечерней Москве".

Как напоминает телеканал "360", Наталия Орейро в Россию первый раз приехала в 2001 году. И теперь регулярно возвращается в нашу страну. Например, в 2020 г. у нее был запланирован тур по городам, который не состоялся из-за коронавируса, дополняет "Пятый канал".

Дарья ПЕТРОВА

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