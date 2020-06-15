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Наталия Орейро подала документы на получение российского паспорта. Сделать это ей предложили в посольстве нашей страны в Аргентине. Пока точно не известно, выдадут ли паспорт певице и актрисе.
Информацию уже прокомментировали звезды отечественного шоу-бизнеса. Они заявили, что Орейро делает это не только из-за любви к нашей стране, но и чтобы получить выгоду. Например, Иосиф Пригожин посчитал, что уругвайскую звезду привлекает более мягкая система налогообложения, благодаря которой она сможет сохранить больше денег. Об этом продюсер рассказал в интервью изданию "Говорит Москва".
Не остался в стороне от новости и Прохор Шаляпин. Певец согласен с мнением о том, что Орейро хочет получить паспорт РФ из-за низких налогов. Кроме того, он уверен, что цели певицы связаны не с творчеством, а с пиаром – якобы артистка уже не так популярна.
"В мире про нее, наверное, уже все забыли",
– рассказал он "Вечерней Москве".
Как напоминает телеканал "360", Наталия Орейро в Россию первый раз приехала в 2001 году. И теперь регулярно возвращается в нашу страну. Например, в 2020 г. у нее был запланирован тур по городам, который не состоялся из-за коронавируса, дополняет "Пятый канал".
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